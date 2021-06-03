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«Украина может устроить Беларуси неприятностей на $3 миллиарда»

03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — о том, чем может обернуться для Беларуси решение полетать в Крым и почему Россия не захочет гнить в одних окопах.

— Накануне белорусский Минтранс сказал, что пожалуется в ICAO на запрет полетов через Украину. Вот лучше бы они в Спортлото написали. Честное слово, вышло бы больше пользы.

Белорусский Минфин наконец-то смог похвастаться последним траншем российского кредита. И я тебе уже рассказывал, что это деньги, которые Россия платит, чтобы белорусские власти не перестали ей платить по своим долгам. Не буду опять повторять. Хотя даже тут есть маленькая проблема – этих денег на самом деле может еще и не хватить. Потому что России белорусские власти в этом году должны заплатить 600 миллионов в погашение долга, не считая процентов. Вот, с первого транша они рассчитались за газ, а этого транша хватит, чтобы немножко раздать самые неотложные долги.

Случилось так, что мне вчера пришлось посмотреть телевизор. Не подумай, я не жалуюсь. Почти. Хотя имею право. И некоторое сочувствие не помешало бы. И не бойся, я не буду тебе это пересказывать. И не переживай, я не стану разбирать вчерашние полеты. То есть, там же вообще нечего разбирать. Так только, поделюсь одним маленьким впечатлением.

Все-таки должен тебе сказать, что белорусскому телевизору не хватает тонкости и изящества. Вот если бы они чуть меньше старались, рассказывая про необыкновенную прочность восточного вектора, глядишь вышло бы чуточку убедительнее. Потому что так сильно стараются, когда хочется убедить самого себя, что в окопах будешь гнить не один. А пока они старались, российский Минтранс выдал Lufthansa разрешение на новый маршрут полетов. И, получается, одни – в окопы, а другие – альтернативным маршрутом в Баварию. А последний кредит выглядит как завершение обязательств по исчерпавшей себя сделке.

И решение полетать в Крым не поможет белорусским властям устроить новую. Потому что сейчас они уже в таком положении, когда даже морального удовлетворения от этих полетов их восточный собрат не получит. Ну, разве что испытает легкое чувство злорадства.

А стоить эти полеты белорусским властям будут дорого. Потому что вчера уже МИД Украины рассказал про планы немедленного ответа. И белорусские власти, конечно, могут делать вид, что им с Украиной уже нечего терять. Но на самом деле есть что. Потому что закрыть небо – это самая мелкая неприятность, которую Украина может устроить. Вот если считать по масштабам прошлого года, то они могут устроить неприятностей на $3 миллиарда.

Чуть не забыл! Вчера же белорусский министр кажется иностранных дел совершил акт дипломатического взаимодействия с полным кавалером круглого стола. Вот, похоже, белорусскому министерству кажется иностранных дел только такие акты и осталось теперь совершать.

 
 
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Чем может обернуться для Беларуси решение полетать в Крым и почему Россия не захочет гнить в одних окопах?
 
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