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В Беларуси заработала школа киберспортивных тренеров

03.06.2021 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

54 академических часа занятий, преподаватели из киберспортивных команд и Университета физкультуры, лекции через Discord. Так в Беларуси начинает работу первая школа киберспортивных тренеров, которая будет готовить кадры для команд по Counter-Strike: Global Offensive.

Школу запустила Белорусская ассоциация компьютерного спорта при поддержке A1 и совместно с Высшей школой тренеров. Курс подготовки состоит из 7 недель и 54 академических часов. Преподают действующие тренеры киберспортивных организаций Nemiga Gaming и Pavaga Gaming, а также преподаватели из Высшей школы тренеров БГУФК. На курсе 15 слушателей, которые присутствуют на лекциях удаленно, через Discord. Им дадут теоретическую базу, научат наблюдать за игрой, анализировать ее ход. Финальным экзаменом станет выступление команды с тренером-выпускником на финальном турнире.

В Беларуси заработала школа киберспортивных тренеров

Базой для курса стала методическая программа «Практические аспекты системы подготовки тренеров в киберспорте». Лекции разбиты по семи дисциплинам: теория и методика физического воспитания, физиология, нутрициология, спортивная физиология, спортивная психология, педагогика, диетология.

— Сейчас тренерами обычно становятся завершившие свою карьеру игроки. У них есть огромный игровой опыт, но тренерская работа требует дополнительных знаний и подготовки. Высшая школа тренеров уже давно обучает специалистов для классического спорта, и многие из подходов и методик с тем же успехом можно применять в киберспорте, чтобы вывести качество подготовки тренеров и игроков на новый уровень, — сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

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54 академических часа занятий, преподаватели из киберспортивных команд и Университета физкультуры, лекции через Discord. Так в Беларуси начинает работу первая школа...
 
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