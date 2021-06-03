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Лукашенко: «Надо будет — построим вторую атомную электростанцию»

03.06.2021 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сегодняшней встрече, в ходе которой обсуждается состояние и развитие энергетического комплекса, не обошлось без громких заявлений. Так, открывая совещание, Александр Лукашенко напутствовал собравшихся следующими словами: «Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались по поводу „ах, экспорт, лишняя энергия — некуда девать“. Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Если на то пошло, надо будет — построим вторую атомную электростанцию!»

Лукашенко отметил, что, на его взгляд, «в этом вся перспектива». «Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: „ах, станция, безопасность и прочее“, — а сами запланировали строительство станции. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС, это уже их проблемы. Польша планирует строить. Все остальные уже или строят, или уже построили».

 
 
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На сегодняшней встрече, в ходе которой обсуждается состояние и развитие энергетического комплекса, не обошлось без громких заявлений. Так, открывая совещание,...
 
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