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Продажи приложений в App Store достигли $643 миллиардов
Источник материала: Onliner
Через магазин приложений App Store для iOS в прошлом году прошло $643 млрд. Это как непосредственно продажи программного обеспечения, так и покупки внутри приложений и подписки. Такие данные
С 2015 года число небольших разработчиков (у которых менее 1 млн загрузок в сервисе и менее $1 млн выручки) увеличилось на 40%. У четверти подобных разработчиков выручка росла в среднем на 25% каждый год за последние пять лет.
Столь мощный рост магазина цифровых приложений может быть связан с пандемией, которая в прошлом году миллиарды людей посадила под замок. В целом индустрия цифровых развлечений в прошлом году ощущала рост как клиентской базы, так и выручки.
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