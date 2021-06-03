Продажи приложений в App Store достигли $643 миллиардов

Источник материала: Onliner

Через магазин приложений App Store для iOS в прошлом году прошло $643 млрд. Это как непосредственно продажи программного обеспечения, так и покупки внутри приложений и подписки. Такие данные содержатся в независимом исследовании фирмы Analysis Group. По ее данным, оборот цифрового магазина за год вырос на 24% с $519 млрд.

С 2015 года число небольших разработчиков (у которых менее 1 млн загрузок в сервисе и менее $1 млн выручки) увеличилось на 40%. У четверти подобных разработчиков выручка росла в среднем на 25% каждый год за последние пять лет.

Столь мощный рост магазина цифровых приложений может быть связан с пандемией, которая в прошлом году миллиарды людей посадила под замок. В целом индустрия цифровых развлечений в прошлом году ощущала рост как клиентской базы, так и выручки.