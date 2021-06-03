Понастроили? Как за год изменился «финансовый, деловой и развлекательный» «Минск-Мир»

Источник материала: Onliner

Один раз в год, в начале мая, мы возвращаемся в «Минск-Мир» для придирчивого осмотра. Становимся на те же самые точки, с которых снимали виды год назад, и «ухватываем» момент, чтобы потом сравнить прошлое и настоящее. Надо же в конце концов проследить, как трансформируется некогда пустынное летное поле в «совершенно новый международный финансовый, деловой, развлекательный и жилой комплекс в непосредственной близости от центра столицы, который будет привлекать отечественных и иностранных инвесторов, предпринимателей, жителей и гостей города Минска».





В 2020-м мы были искренне поражены богатым урожаем высоток: за 12 месяцев из невзрачных серых «пеньков» вытянулись стройные и очень плотно стоящие друг к другу «кипарисы». Оценим, что и как изменилось за еще один год.

Таким мы увидели только-только зарождающийся «Минск-Мир» в 2019-м. Вдали просматриваются остовы высоток, но это скорее только намеки на будущий грандиозный по масштабам ЖК.





А таким это же самое место предстает перед нами в 2020-м и, соответственно, 2021-м. Как говорится, не узнать. Возьмешься пересчитывать многоэтажки, моментально собьешься. Захочешь прикинуть, сколько в них запрятано квартир, — сойдешь с ума. Как быстро растут чужие новостройки…





Два года назад с тыльной стороны здания аэровокзала были только небо, только ветер, да немного бурьяна.





Заглянем в день текущий. «Горизонта» уже и не видать — все заслонили высотки. Причем за год некоторые из них успели не только застеклиться, но и выкраситься в парадные цвета.





Через забор в 2019-м мы еще могли наблюдать за «одиноким одиночкой», вдруг выросшим посреди летного поля.





А теперь задержите дыхание и оцените трансформацию: отныне ни забора, ни пустого пространства. Одни новостройки успели закрыть собой другие. Место не узнать.





Гора разбитого асфальта, МАЗ и старые высотки на горизонте. Два года назад было сложно представить, что будет застроен каждый пятачок.





Теперь и представлять не надо: все уже на своих местах, в боевой раскраске.





Еще немного прошлого, которое не вернуть.





А теперь нырнем с головой в настоящее. На радость дольщикам высотки неистово размножились.





Всего один год — разница в сколько тысяч квадратных метров?









В целом же за истекший год «Минск-Мир» рванул не только в плане прироста квадратных метров, но и обустройства прилегающей территории: появилось много пешеходных дорожек, в новых кварталах проглядывают подъездные пути. О чудесных детских площадках и красивом благоустройстве речи пока не идет, но посмотрим, что будет дальше. Вернемся на те же места через год и сравним.