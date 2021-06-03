В Беларуси начали принимать заказы на Volkswagen Taos

Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Volkswagen сообщил об открытии предзаказов на новый кроссовер Taos. Цены, к сожалению, пока не назвали (обещают в ближайшее время). Презентация машины в Беларуси состоится в июле текущего года.

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется на одну ступеньку ниже Tiguan. Его длина составит 4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1602 мм.

Для машины доступны адаптивные световые элементы IQ. Light, датчики парковки с двух сторон, датчики дождя и света, зимний пакет опций, атмосферная подсветка, камера заднего вида и передовые системы безопасности. Внешний облик Taos дополняют колесные диски диаметром 16, 17 или 18 дюймов.

На белорусский рынок новый кроссовер Taos будет поставляться с двумя двигателями: 1,6-литровым «атмосферником» и 1,4 TSI. Будет несколько вариантов коробок передач, а также опциональный полный привод. К заказу доступны комплектации Respect, Status и Exclusive. Для каждой из комплектаций предложен пакет дополнительных опций и список функционального оборудования.