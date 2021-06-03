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В Беларуси начали принимать заказы на Volkswagen Taos
Источник материала: Onliner
Белорусский импортер Volkswagen сообщил об открытии предзаказов на новый кроссовер Taos. Цены, к сожалению, пока не назвали (обещают в ближайшее время). Презентация машины в Беларуси состоится в июле текущего года.
В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется на одну ступеньку ниже Tiguan. Его длина составит 4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1602 мм.
Для машины доступны адаптивные световые элементы IQ. Light, датчики парковки с двух сторон, датчики дождя и света, зимний пакет опций, атмосферная подсветка, камера заднего вида и передовые системы безопасности. Внешний облик Taos дополняют колесные диски диаметром 16, 17 или 18 дюймов.
На белорусский рынок новый кроссовер Taos будет поставляться с двумя двигателями: 1,6-литровым «атмосферником» и 1,4 TSI. Будет несколько вариантов коробок передач, а также опциональный полный привод. К заказу доступны комплектации Respect, Status и Exclusive. Для каждой из комплектаций предложен пакет дополнительных опций и список функционального оборудования.
синий, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
бежевый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, полный привод
коричневый, внедорожник, бензин 2.7 л, автоматическая, передний привод
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Белорусский импортер Volkswagen сообщил об открытии предзаказов на новый кроссовер Taos. Цены, к сожалению, пока не назвали (обещают в ближайшее время). Презентация...
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