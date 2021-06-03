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Украинская Рада приняла заявление по Беларуси - признала посадку Ryanair в Минске угрозой международной безопасности

03.06.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховная Рада Украины решительно осуждает действия власти Республики Беларусь в связи с принудительной посадкой пассажирского компании Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Соответствующее постановление сегодня принял парламент, передает "ГОРДОН".

Принятие проекта постановления №5597 поддержали 280 народных депутатов.

"Совершением этого принудительного акта посадки пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта", – говорится в заявлении.

Украинские парламентарии призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

Верховная Рада призвала белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить произвол и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси по отношению к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами. 

Задержание Протасевича в заявлении названо "очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси".

Рада подтвердила полную солидарность с международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь.

Парламент также полностью поддержал действия правительства Украины, которое ввело запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью и "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). "Для сопровождения" самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, в Минске отрицают). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
 
Теги: Минск
 
 
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Верховная Рада Украины решительно осуждает действия власти Республики Беларусь в связи с принудительной посадкой пассажирского компании Ryanair и задержанием...
 
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