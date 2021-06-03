Источник материала: UDF



Белорусские пограничники / БЕЛТА

«Спутнику» официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский. «Интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учётом занимаемой в последнее время Литвой совсем не добрососедской позиции», — заявил в комментарииофициальный представитель Государственного пограничного комитета

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пограничники Беларуси ответили на обвинения Литвы о пропуске нелегалов По словам Бычковского, наша страна принимает все меры для надёжной охраны границы.

По его словам, наша страна принимает все меры для надёжной охраны границы.Накануне в Литве заявили, что белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции. При этом было опубликовано видео, где видно, что пограничники делают какие-то манипуляции. Также в Литве заявляют, будто по сравнению с 2020 годом поток нелегальных мигрантов из Беларуси вырос вдвое.