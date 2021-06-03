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Пограничники Беларуси ответили на обвинения Литвы о пропуске нелегалов
Источник материала: UDF
Белорусские пограничники / БЕЛТА
«Интерпретация происходящих на границе процессов в подобном ключе с литовской стороны вполне ожидаема с учётом занимаемой в последнее время Литвой совсем не добрососедской позиции», — заявил в комментарии
По его словам, наша страна принимает все меры для надёжной охраны границы.
Накануне в Литве заявили, что белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции. При этом было опубликовано видео, где видно, что пограничники делают какие-то манипуляции. Также в Литве заявляют, будто по сравнению с 2020 годом поток нелегальных мигрантов из Беларуси вырос вдвое.
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По словам Бычковского, наша страна принимает все меры для надёжной охраны границы.
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