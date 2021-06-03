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Спецслужбы Греции: За Протасевичем в Афинах следили неизвестные с российскими паспортами

03.06.2021 12:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Спецслужбы Греции: За Протасевичем в Афинах следили неизвестные с российскими паспортами
Фото: Reuters
Люди с российскими паспортами следили за блогером-диссидентом в течение нескольких дней на Крите, прежде чем он сел на роковой рейс Афины-Вильнюс, сообщил греческий чиновник изданию VICE World News.

За Романом Протасевичем, задержанным в Минске после принудительной посадки самолета Афины—Вильнюс, следили неизвестные — вероятно, белорусские или российские агенты разведки — в течение нескольких дней в Греции перед полетом, считают следователи из службы внутренней безопасности Греции.

Незадолго до полета, по словам коллег Протасевича, он видел, как люди следовали за ним по афинскому аэропорту и фотографировали. Считается, что эта команда наблюдала за Протасевичем, чтобы определить, каким рейсом он полетит над воздушным пространством Беларуси.

Представители греческой национальной разведывательной службы (EYP) сообщили местным СМИ, что по меньшей мере трое неизвестных следили за Протасевичем в Афинах с момента его прибытия накануне конференции 9 мая. После того, как конференция закончилась 16 мая, Протасевич отправился в отпуск на несколько дней на Крит со своей подругой, где они также находились под наблюдением, как считается, российских или белорусских разведчиков, сообщил греческий чиновник.

«По мере того как мы собираем записи камер видеонаблюдения из отелей, с Крита и из аэропорта, становится ясно, что за ними следили специалисты разведки с российскими паспортами», — сказал представитель МВД, попросивший не называть его имени. «Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси, и им удалось установить, что Протасевич находился на борту самолета, когда тот пролетал над Беларусью».


Представитель разведки заявил, что греческие службы были возмущены проведением подобной операции в европейской столице.
 
Теги: Минск
 
 
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Греческие службы возмущены проведением подобной операции в европейской столице.
 
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