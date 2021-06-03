Источник материала: UDF



Фото: Reuters

VICE World News

«По мере того как мы собираем записи камер видеонаблюдения из отелей, с Крита и из аэропорта, становится ясно, что за ними следили специалисты разведки с российскими паспортами», — сказал представитель МВД, попросивший не называть его имени. «Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси, и им удалось установить, что Протасевич находился на борту самолета, когда тот пролетал над Беларусью».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спецслужбы Греции: За Протасевичем в Афинах следили неизвестные с российскими паспортами Греческие службы возмущены проведением подобной операции в европейской столице.