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Анатолий Лебедько / Еврорадио

«Я знаю о том, что у его жены не взяли лекарство для него, сказали, что все есть, хотя вопросы с медпомощью там остаются», — рассказал также нынешний глава гражданской партии Николай Козлов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сокамерники Анатолия Лебедько говорят, что у него ухудшилось состояние здоровья Бывшего главу ОГП Анатолия Лебедько задержали 14 мая у суда.

Бывшего главу ОГПзадержали 14 мая у суда, где начинался процесс по «делу студентов». Его обвинили в участии в массовом несанкционированном мероприятии, и осудили на 30 суток ареста. Позднее люди, которые были с ним в одной камере и уже вышли на свободу, рассказали, что камера была переполнена. В четырехместной камере сидели 16 человек.По его словам, качество оказания медицинской помощи в изоляторе на Окрестина вызывает большие вопросы. С тем уровнем помощи, «которую могут оказать на Окрестина, не должно удивлять, если у человека сердечный приступ и он умер», отметил Козлов. Напомним, от сердечного приступа, по официальной версии, умер политзаключенныйВ начале апреля Козлов также провел 15 суток на Окрестина за «неповиновение милиции». По его словам, условия, которые создают для «политических» в минском изоляторе можно сравнить с пыткой. Причем администрация делает это умышленно. За эти преступления рано или поздно придется ответить, убежден глава ОГП.