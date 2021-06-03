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Сокамерники Анатолия Лебедько говорят, что у него ухудшилось состояние здоровья

03.06.2021 12:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сокамерники Анатолия Лебедько говорят, что у него ухудшилось состояние здоровья
Анатолий Лебедько / Еврорадио
Об ухудшении здоровья Анатолия Лебедько со ссылкой на его бывших сокамерников на Окрестина рассказал нынешний лидер ОГП Николай Козлов. С Козловым общались журналисты Радио Рация.

Бывшего главу ОГП Анатолия Лебедько задержали 14 мая у суда, где начинался процесс по «делу студентов». Его обвинили в участии в массовом несанкционированном мероприятии, и осудили на 30 суток ареста. Позднее люди, которые были с ним в одной камере и уже вышли на свободу, рассказали, что камера была переполнена. В четырехместной камере сидели 16 человек.

«Я знаю о том, что у его жены не взяли лекарство для него, сказали, что все есть, хотя вопросы с медпомощью там остаются», — рассказал также нынешний глава гражданской партии Николай Козлов.


По его словам, качество оказания медицинской помощи в изоляторе на Окрестина вызывает большие вопросы. С тем уровнем помощи, «которую могут оказать на Окрестина, не должно удивлять, если у человека сердечный приступ и он умер», отметил Козлов. Напомним, от сердечного приступа, по официальной версии, умер политзаключенный Витольд Ашурок.

В начале апреля Козлов также провел 15 суток на Окрестина за «неповиновение милиции». По его словам, условия, которые создают для «политических» в минском изоляторе можно сравнить с пыткой. Причем администрация делает это умышленно. За эти преступления рано или поздно придется ответить, убежден глава ОГП.
 
 
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Бывшего главу ОГП Анатолия Лебедько задержали 14 мая у суда.
 
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