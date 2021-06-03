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Конец терпению: Елизавета II готовит радикальные меры против Гарри и Меган
03.06.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Королева Елизавета II готовится дать отпор своему внуку принцу Гарри и его беременной жене Меган Маркл: по словам источников, терпению Ее Величества пришел конец.
Ряд откровенных интервью герцогов о тяжелой жизни во дворце, безразличии родных и намеки на расистское настроение в королевстве – все это больно ударило по королеве, но Елизавета II продолжала сохранять спокойствие и старалась унять бурю внутри себя.
Новые жалобы Гарри на трудное детство окончательно подорвали терпение королевы: сначала Елизавета II собрала экстренное совещание во дворце, а после решила перейти к активным действиям.
В интервью изданию Daily Mail приближенный к монаршей семье эксперт Ребекка Инглиш спрогнозировала дальнейший ход событий: специалист уверена, что, если Меган и Гарри продолжат "ворошить улей", они столкнутся с необратимыми последствиями.
"Королева искренне не хотела устраивать публичные разборки с Меган и Гарри. Но ее терпению пришел конец", – подытожила Инглиш.
С критикой на герцогов также набросились подданные Ее Величества: сотрудники дворца
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Назревает переломный момент: гнев Ее Величества вот-вот выйдет наружу и вряд ли пощадит кого-то из мятежников.
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