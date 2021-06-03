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Конец терпению: Елизавета II готовит радикальные меры против Гарри и Меган

03.06.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Королева Елизавета II готовится дать отпор своему внуку принцу Гарри и его беременной жене Меган Маркл: по словам источников, терпению Ее Величества пришел конец.

Ряд откровенных интервью герцогов о тяжелой жизни во дворце, безразличии родных и намеки на расистское настроение в королевстве – все это больно ударило по королеве, но Елизавета II продолжала сохранять спокойствие и старалась унять бурю внутри себя.

Новые жалобы Гарри на трудное детство окончательно подорвали терпение королевы: сначала Елизавета II собрала экстренное совещание во дворце, а после решила перейти к активным действиям.

В интервью изданию Daily Mail приближенный к монаршей семье эксперт Ребекка Инглиш спрогнозировала дальнейший ход событий: специалист уверена, что, если Меган и Гарри продолжат "ворошить улей", они столкнутся с необратимыми последствиями.

"Королева искренне не хотела устраивать публичные разборки с Меган и Гарри. Но ее терпению пришел конец", – подытожила Инглиш.

С критикой на герцогов также набросились подданные Ее Величества: сотрудники дворца призывают принца Гарри и его жену отказаться от титулов.

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Назревает переломный момент: гнев Ее Величества вот-вот выйдет наружу и вряд ли пощадит кого-то из мятежников.
 
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