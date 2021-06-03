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Будет ультиматум: Хазин предсказал, на что Прибалтика спровоцирует Россию
03.06.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если бы в Литве и в прибалтийских странах были руководители, заинтересованные не в личной выгоде, а в интересах своих стран, они бы сейчас начали принимать какие-то меры и уж точно не повышали бы агрессию в отношении России, потому что вместе с развалом Евросоюза и проблемами в США развалится и НАТО, отмечает эксперт.
© Sputnik / Александр Мазуркевич
"Россия не будет оккупировать страны Прибалтики, она просто будет спокойно смотреть на то, как это будут не страны, а территории. Территории потом будут заняты с полной ликвидацией там местной властной структуры", ― говорит Хазин.
Россия в какой-то момент объявит все прибалтийские страны пособниками фашизма с запретом на любое взаимодействие за исключением неграждан, въезд на территорию и товарообмен будет запрещен, и будет предъявлен ультиматум о принятии ряда законов, например, о том ,что упоминание об оккупации Прибалтики СССР – это уголовное преступление, рассуждает Хазин.
"Все это будет требованием. То есть вы такие дикие люди, фашисты, с которыми цивилизованные страны вроде России разговаривать не могут. И пока вы не продемонстрируете свое желание измениться в лучшую сторону, никто с вами дел иметь не будет, в частности, поставлять электричество, газ и все остальное", ― говорит Хазин.
Русскому человеку не свойственно такое поведение, отмечает эксперт, "но вы же сами спровоцировали".
"То, что делалось в отношении России за последние 30 лет, Польше хоть понятно. Польша потеряла свою государственность на 200 лет и ей очень обидно. Но там же были еще немцы и австрияки. И сколько поляков истребили немцы, нам такое и не снилось. А сколько евреев истребили литовцы, эстонцы, латыши?" ― задается вопросом Хазин.
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Придет момент, когда Российская Федерация будет готова объявить прибалтийские государства пособниками фашизма во Второй мировой войне и остановит с ними все...
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