ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Будет ультиматум: Хазин предсказал, на что Прибалтика спровоцирует Россию

03.06.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Будет ультиматум: Хазин предсказал, на что Прибалтика спровоцирует Россию

Если бы в Литве и в прибалтийских странах были руководители, заинтересованные не в личной выгоде, а в интересах своих стран, они бы сейчас начали принимать какие-то меры и уж точно не повышали бы агрессию в отношении России, потому что вместе с развалом Евросоюза и проблемами в США развалится и НАТО, отмечает эксперт. 

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Причастность Адамкуса к действиям карателей проверяют в Беларуси

"Россия не будет оккупировать страны Прибалтики, она просто будет спокойно смотреть на то, как это будут не страны, а территории. Территории потом будут заняты  с полной ликвидацией там местной властной структуры", ― говорит Хазин.

Россия в какой-то момент объявит все прибалтийские страны пособниками фашизма с запретом на любое взаимодействие за исключением неграждан, въезд на территорию и товарообмен будет запрещен, и будет предъявлен ультиматум о принятии  ряда законов, например, о том ,что упоминание об оккупации Прибалтики СССР – это уголовное преступление, рассуждает Хазин.

"Все это будет требованием. То есть вы такие дикие люди, фашисты, с которыми цивилизованные страны вроде России разговаривать не могут. И пока вы не продемонстрируете свое желание измениться в лучшую сторону, никто с вами дел иметь не будет,  в частности, поставлять электричество, газ и все остальное", ― говорит Хазин.

Русскому человеку не свойственно такое поведение, отмечает  эксперт, "но вы же сами спровоцировали".

"То, что делалось в отношении России за последние 30 лет, Польше хоть понятно. Польша потеряла свою государственность на 200 лет и ей очень обидно. Но там же были еще немцы и австрияки. И сколько поляков истребили немцы, нам такое и не снилось. А сколько евреев истребили литовцы, эстонцы, латыши?" ― задается вопросом Хазин.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Придет момент, когда Российская Федерация будет готова объявить прибалтийские государства пособниками фашизма во Второй мировой войне и остановит с ними все...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гомлі арыштаваны былы міліцыянт – ён зліваў у сеціва асабістыя дадзеныя сілавікоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by