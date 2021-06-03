|
В Щучине милиционеры спасли 11-летнюю девочку
Источник материала: БT
Оказались в нужное время. В Щучине милиционеры спасли 11-летнюю девочку, которая, поскользнувшись на бетонных плитах, упала в воду. Инцидент случился на набережной городского парка. Услышав крик и всплеск воды, милиционеры бросились на помощь. За считанные секунды малышка была спасена.Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказались в нужное время. В Щучине милиционеры спасли 11-летнюю девочку, которая, поскользнувшись на бетонных плитах, упала в воду. Инцидент случился на набережной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)