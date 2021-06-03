В Беларуси задержаны граждане Украины за ряд преступлений

Источник материала: БT

Прилетели в Беларусь, украли багаж в аэропорту, выбивали долг у другого человека. Бойцы ГУБОП задержали граждан Украины за ряд преступлений. По оперативной информации, фигуранты действовали по наводке представителей иностранной компании, которая в свое время дала взаймы несколько миллионов евро минской фирме.

Оказалось, что от действий вымогателей пострадал посторонний человек. Заказчики преступления попросту ошиблись адресом. Ранее фигурантов уже арестовывали в Минске. По прилету они украли багаж у пассажира и в этот же день подрались с прохожими. За вымогательство в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. По информации ГУБОП, фигуранты являются участниками международной организованной преступной группы. Ранее они были судимы за незаконное изготовление оружия, взрывчатки, хранение наркотиков и вымогательство.



Читайте также: