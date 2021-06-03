50-летний гражданин Армении подозревается в убийстве жительницы Полоцка

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Заявление о пропаже женщины поступило в милицию от коллег. Тело женщины оперативники обнаружили в квартире пропавшей. Правоохранители провели кропотливую работу и вышли на след подозреваемого, его задержали в Лиозненском районе, когда тот хотел уехать в Россию.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за убийство. Не исключено, что на его счету и другие преступления. Если вам известно о преступлениях этого человека, звоните в милицию: /033/ 378 96 93 или 102.





