Менее суток потребовалось правоохранителям, чтобы раскрыть бытовое убийство в Солигорске

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Там случайные гости до смерти избили собутыльника. 54-летний мужчина пригласил к себе женщину. Вскоре к застолью присоединился ее сожитель. Когда спиртное закончилось, гости настойчиво стали требовать от хозяина добавки, но, услышав отказ, в ход пошли кулаки.

Установить подозреваемых помогли камеры наблюдения. Теперь в отношении пары возбуждено уголовное дело за убийство.





