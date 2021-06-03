|
Менее суток потребовалось правоохранителям, чтобы раскрыть бытовое убийство в Солигорске
Источник материала: БT
Там случайные гости до смерти избили собутыльника. 54-летний мужчина пригласил к себе женщину. Вскоре к застолью присоединился ее сожитель. Когда спиртное закончилось, гости настойчиво стали требовать от хозяина добавки, но, услышав отказ, в ход пошли кулаки.
Установить подозреваемых помогли камеры наблюдения. Теперь в отношении пары возбуждено уголовное дело за убийство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там случайные гости до смерти избили собутыльника. 54-летний мужчина пригласил к себе женщину. Вскоре к застолью присоединился ее сожитель. Когда спиртное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)