|
Bloomberg: ЕС одобрит санкции против «Белавиа» 4 июня
Источник материала: Навiны
«Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По
Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры в отношении как минимум семи физических лиц и одной организации.
«В настоящее время санкционный список, который обсуждается, включает министров, представителей ВВС Беларуси и других связанных с авиацией лиц», — приводит агентство слова источников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве», — пишет Bloomberg со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)