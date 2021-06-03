Bloomberg: ЕС одобрит санкции против «Белавиа» 4 июня

«Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.





По данным источников, если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь на 5 июня.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры в отношении как минимум семи физических лиц и одной организации.

«В настоящее время санкционный список, который обсуждается, включает министров, представителей ВВС Беларуси и других связанных с авиацией лиц», — приводит агентство слова источников.