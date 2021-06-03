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В России создадут «белый интернет» для школьников

03.06.2021 12:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Для российских школьников местное Министерство просвещения создает «белый интернет», в котором будет контент только с проверенным содержанием. По словам министра Сергея Кравцова, в этом чистом интернете также будут свои соцсети и мессенджеры.

— Мы не идем по пути запрета. Мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда. Будем размещать соответствующие фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн. Это кино, просмотр различных фильмов, книги, художественная литература. То есть мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим,цитирует министра «Московский комсомолец».

Министр отметил, что онлайн-технологии лишь дополняют традиционную систему образования, а не заменяют ее.

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Для российских школьников местное Министерство просвещения создает «белый интернет», в котором будет контент только с проверенным содержанием. По словам...
 
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