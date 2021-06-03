СМИ: В Греции за Протасевичем следили агенты с российскими паспортами

Сообщается, что эти люди преследовали белорусского блогера с момента его прибытия в Афины перед конференцией 9 мая.





"После того, как мы собрали записи с камер видеонаблюдения в отелях, из Крита и в аэропорту, становится ясно, что их отслеживали оперативники с российскими паспортами. Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси и помогали установить, [что] Протасевич находился на борту самолёта, когда он пролетал над Беларусью", — рассказал Vice сотрудник Министерства внутренних дел Греции.



