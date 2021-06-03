Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались по поводу… Ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать. Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили», - отметил Александр Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Надо будет – построим и вторую атомную станцию Лукашенко убежден, что страна может использовать всю электроэнергию, вырабатываемую БелАЭС.

Среди ключевых тем – атомная энергетика. Лукашенко убежден, что при грамотном подходе страна может использовать всю электроэнергию, вырабатываемую БелАЭС.Он также поручил строить больше электрозарядных станций.