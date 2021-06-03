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Лукашенко: Надо будет – построим и вторую атомную станцию
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Среди ключевых тем – атомная энергетика. Лукашенко убежден, что при грамотном подходе страна может использовать всю электроэнергию, вырабатываемую БелАЭС.
«Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались по поводу… Ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать. Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили», - отметил Александр Лукашенко.
Он также поручил строить больше электрозарядных станций.
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Лукашенко убежден, что страна может использовать всю электроэнергию, вырабатываемую БелАЭС.
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