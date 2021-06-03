Эксперты: массовые репрессии будут продолжаться еще минимум полгода

Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

«Большинство осужденных свой срок полностью не высидит»





Фото: ucpb.org

«Они прекрасно понимают, что протестные настроения никуда не делись, хотя на улицах их и не видно. Они хотят добиться того, чтобы проявление протеста исчезло на корню. Но на мой взгляд, массовыми репрессиями власти рискуют добиться прямо противоположного результата: они будут закручивать гайки, пока не сорвут резьбу. И тогда возмущение, в том числе репрессиями, опять может выплеснуться на улицы», – сказал Марголин.

«Власти в принципе нужно полное послушание. А в такие ответственные моменты – тем более. Не случайно власти отменяют местные выборы. Причина кроется в том, что они очень сомневаются, что им удастся пройти электоральную кампанию без того, чтобы не сделать ее новым триггером уличных выступлений», – считает Марголин.

«Не уйти от мрачной шутки: мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали. Максимального пика репрессий достигнуть нельзя. Мы еще не видели концлагерей, расстрела заложников и тому подобного», – отметил Марголин.

«На мой взгляд, при двух вариантах. Либо власть убедится, что репрессии бесполезны и нужно каким-то образом договариваться с обществом. Либо внешние игроки, в том числе Россия, заставят Лукашенко избрать другую тактику взаимоотношения с собственным народом», – полагает Марголин.

«Думаю, большинство из них свой срок полностью не высидит. Не исключаю, что им придется пробыть в заключении всего до конца текущего года. Нельзя забывать, что освобождение политзаключенных – одно из основных требований протестующего общества и мирового сообщества. Если будет угроза существованию режима, он вынужден будет на это пойти», – сказал Марголин.

«Лукашенко не понимает другого решения вопроса кроме как сломать об колено»





Фото: racyja.com

«Лукашенко не понимает никакого другого решения вопроса кроме как сломать об колено. Сломать и сделать по своему. Это недоговороспособный человек в принципе», – сказал Корнеенко.

«В Беларуси нет независимой судебной системы, поэтому что спустили сверху – то и выносят. А как я уже сказал, общая парадигма власти – напугать и сломать. Меня начинает беспокоить еще то, что все больше появляется сообщений о пытках. Взять последний случай со Степаном Латыповом или гибель Витольда Ашурка. Есть информация, что в белорусских тюрьмах выстраивается пыточная система. Чтобы в массовом порядке пытали – такого в отношении политических раньше не было», – отметил Корнеенко.

«Многое будет зависеть от того, когда в окружении Лукашенко, да и в среде исполнителей придет осознание, что они становятся заложниками нездоровой политики одного человека. Чем быстрее это произойдет, тем лучше и для них. Но рано или поздно это произойдет. Уже и мировое сообщество не на шутку всполошилось. Если сначала оно просто выражало озабоченность, потом глубокую, затем чрезвычайную, то теперь начинает приступать к решительным действиям. Я думаю, при желании они могут урезонить режим, который превращается в пыточный», – считает Корнеенко.

«К сожалению, этим людям придется еще терпеть какое-то время, пока не произойдет переосмысление внутри системы и не скажется воздействие мирового сообщества», – полагает Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: массовые репрессии будут продолжаться еще минимум полгода Как сложится судьба осужденных по «протестным» уголовным делам?

С момента президентских выборов скоро исполнится год, а массовые уличные выступления уже задавлены больше полугода, но политические репрессии в Беларуси не только не идут на спад, а как будто даже увеличиваются.По данным правозащитников из центра «Весна» за апрель были вынесены приговоры по 98 «политическим» делам, за май – по почти 110.Количество «протестных» уголовных дел еще в апреле превысило 3 тысячи, на данный момент по ним осуждены порядка 700 человек. Правозащитники их «Весны» говорят о «гуманитарной катастрофе»,поинтересовался у экспертов: почему власти продолжают массовые политические репрессии и когда они могут пойти на спад.Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что у властей есть внутренняя логика.Кроме того, по его мнению, продолжение массовых репрессий объясняется референдумом по изменению Конституции, который должен состояться через полгода.Пик репрессий уже достигнут или может быть еще хуже?При какой ситуации репрессии могут пойти на спад?Что будет с осужденными про «протестным» уголовным делам?Политический деятельв комментарииотметил, что специфика нынешней ситуации в Беларуси объясняется личными характеристиками руководителя страны.Почему гражданам выносятся такие суровые приговоры, которые не пропорциональны их проступкам (как их видят власти)? Лишение свободы и на один год выглядит страшно, а теперь присуждают до 3-6 лет колонии.Когда репрессии могут пойти на спад?Как сложится судьба осужденных по «протестным» уголовным делам?