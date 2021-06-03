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Эксперты: массовые репрессии будут продолжаться еще минимум полгода
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
С момента президентских выборов скоро исполнится год, а массовые уличные выступления уже задавлены больше полугода, но политические репрессии в Беларуси не только не идут на спад, а как будто даже увеличиваются.
По данным правозащитников из центра «Весна» за апрель были вынесены приговоры по 98 «политическим» делам, за май – по почти 110.
Количество «протестных» уголовных дел еще в апреле превысило 3 тысячи, на данный момент по ним осуждены порядка 700 человек. Правозащитники их «Весны» говорят о «гуманитарной катастрофе»,
«Большинство осужденных свой срок полностью не высидит»
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
Фото: ucpb.org
«Они прекрасно понимают, что протестные настроения никуда не делись, хотя на улицах их и не видно. Они хотят добиться того, чтобы проявление протеста исчезло на корню. Но на мой взгляд, массовыми репрессиями власти рискуют добиться прямо противоположного результата: они будут закручивать гайки, пока не сорвут резьбу. И тогда возмущение, в том числе репрессиями, опять может выплеснуться на улицы», – сказал Марголин.
Кроме того, по его мнению, продолжение массовых репрессий объясняется референдумом по изменению Конституции, который должен состояться через полгода.
«Власти в принципе нужно полное послушание. А в такие ответственные моменты – тем более. Не случайно власти отменяют местные выборы. Причина кроется в том, что они очень сомневаются, что им удастся пройти электоральную кампанию без того, чтобы не сделать ее новым триггером уличных выступлений», – считает Марголин.
Пик репрессий уже достигнут или может быть еще хуже?
«Не уйти от мрачной шутки: мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали. Максимального пика репрессий достигнуть нельзя. Мы еще не видели концлагерей, расстрела заложников и тому подобного», – отметил Марголин.
При какой ситуации репрессии могут пойти на спад?
«На мой взгляд, при двух вариантах. Либо власть убедится, что репрессии бесполезны и нужно каким-то образом договариваться с обществом. Либо внешние игроки, в том числе Россия, заставят Лукашенко избрать другую тактику взаимоотношения с собственным народом», – полагает Марголин.
Что будет с осужденными про «протестным» уголовным делам?
«Думаю, большинство из них свой срок полностью не высидит. Не исключаю, что им придется пробыть в заключении всего до конца текущего года. Нельзя забывать, что освобождение политзаключенных – одно из основных требований протестующего общества и мирового сообщества. Если будет угроза существованию режима, он вынужден будет на это пойти», – сказал Марголин.
«Лукашенко не понимает другого решения вопроса кроме как сломать об колено»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии
Фото: racyja.com
«Лукашенко не понимает никакого другого решения вопроса кроме как сломать об колено. Сломать и сделать по своему. Это недоговороспособный человек в принципе», – сказал Корнеенко.
Почему гражданам выносятся такие суровые приговоры, которые не пропорциональны их проступкам (как их видят власти)? Лишение свободы и на один год выглядит страшно, а теперь присуждают до 3-6 лет колонии.
«В Беларуси нет независимой судебной системы, поэтому что спустили сверху – то и выносят. А как я уже сказал, общая парадигма власти – напугать и сломать. Меня начинает беспокоить еще то, что все больше появляется сообщений о пытках. Взять последний случай со Степаном Латыповом или гибель Витольда Ашурка. Есть информация, что в белорусских тюрьмах выстраивается пыточная система. Чтобы в массовом порядке пытали – такого в отношении политических раньше не было», – отметил Корнеенко.
Когда репрессии могут пойти на спад?
«Многое будет зависеть от того, когда в окружении Лукашенко, да и в среде исполнителей придет осознание, что они становятся заложниками нездоровой политики одного человека. Чем быстрее это произойдет, тем лучше и для них. Но рано или поздно это произойдет. Уже и мировое сообщество не на шутку всполошилось. Если сначала оно просто выражало озабоченность, потом глубокую, затем чрезвычайную, то теперь начинает приступать к решительным действиям. Я думаю, при желании они могут урезонить режим, который превращается в пыточный», – считает Корнеенко.
Как сложится судьба осужденных по «протестным» уголовным делам?
«К сожалению, этим людям придется еще терпеть какое-то время, пока не произойдет переосмысление внутри системы и не скажется воздействие мирового сообщества», – полагает Корнеенко.
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Как сложится судьба осужденных по «протестным» уголовным делам?
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