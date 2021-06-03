Около 450 белорусов не могут вылететь с Кипра: их выселяют из отелей

Источник материала: ОНТ

Заложниками запрета на полёты авиакомпании «Белавиа» над некоторыми странами стали десятки белорусских туристов, находящихся на Кипре. У большинства из них закончились путёвки, но люди не могут вылететь домой.

Кипр ввёл запрет на полёты «Белавиа» в конце мая. Повод – надуманный.

Вывести туристов должны были чартером российской авиакомпании «Якутия», но рейс неожиданно отменили.

Сообщается, что туристы вынуждены искать себе альтернативные места для ночлега, поиск ведут и туроператоры. Дипломатические службы прорабатывают варианты возвращения.

Накануне авиакомпания «Белавиа» доставила туристов из Албании и Черногории. Чартеры в Черногорию не будут летать из Беларуси до 18 июня.

Из-за введённых европейскими странами ограничений, к которым присоединилась ещё и Украина, путь на другие курорты в Египет и Турцию, стал длиннее на час, выросла и стоимость перелётов, так как компания вынуждена облетать запретные зоны.

«Белавиа» работает как над корректировкой маршрутов, так и над поиском новых направлений.

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