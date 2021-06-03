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Азаренко и Соболенко выиграли матчи второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису
Источник материала: ОНТ
Две представительницы Беларуси продолжают борьбу за чемпионский титул на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Виктория Азаренко и Арина Соболенко успешно преодолели второй круг, но все равно после этого на одну нашу теннисистку в турнире стало меньше.
Арина Соболенко в двухсетовом матче обыграла другую белоруску Александру Саснович – 7:5, 6:3.
В следующем круге Соболенко сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Виктория Азаренко во втором матче была сильнее датчанки Клары Таусон со счетом – 7:5, 6:4. Следующая соперница белорусской теннисистки – американка Мэдисон Киз.
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Две представительницы Беларуси продолжают борьбу за чемпионский титул на Открытом чемпионате Франции по теннису. Виктория Азаренко и Арина Соболенко успешно...
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