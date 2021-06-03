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Моргенштерна судят в Москве за пропаганду наркотиков

03.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Моргенштерна судят в Москве за пропаганду наркотиков

Российского рэпера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерна, судят в Москве за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах, передает ТАСС.

Суд проходит в Зюзинском суде Москвы. На него исполнитель прибыл со своей девушкой и в сопровождении охраны.

Дело рассматривается без допуска прессы. В отношении рэпера возбуждено административное дело (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ) за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах, в том числе «Розовое вино – 2» и Family.

Фото: instagram.com/morgen_shtern

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Российского рэпера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерна, судят в Москве за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах, передает ТАСС. Суд проходит...
 
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