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Сборная Беларуси по футболу уступила сборной Азербайджана в товарищеском матче
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по футболу уступила в товарищеском матче сборной Азербайджана. Игра прошла на минском стадионе «Динамо» и закончилась со счетом – 1:2.
В первом тайме счет в матче открыл капитан нашей команды Максим Скавыш.
А во второй половине гости забили дважды: отличились Бадави Хусейнов и Рамиль Шейдаев – его гол на 91-й минуте и стал решающим.
7 июня в Гродно сборная Беларуси проведёт еще один товарищеский матч. Соперник – команда Сьерра-Леоне.
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Сборная Беларуси по футболу уступила в товарищеском матче сборной Азербайджана. Игра прошла на минском стадионе «Динамо» и закончилась со счетом – 1:2. В первом...
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