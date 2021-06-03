Сборная Беларуси по футболу уступила сборной Азербайджана в товарищеском матче

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по футболу уступила в товарищеском матче сборной Азербайджана. Игра прошла на минском стадионе «Динамо» и закончилась со счетом – 1:2.

В первом тайме счет в матче открыл капитан нашей команды Максим Скавыш.

А во второй половине гости забили дважды: отличились Бадави Хусейнов и Рамиль Шейдаев – его гол на 91-й минуте и стал решающим.

7 июня в Гродно сборная Беларуси проведёт еще один товарищеский матч. Соперник – команда Сьерра-Леоне.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram