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В НХЛ сыграны четвертьфинальные матчи
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге прошли еще два матча четвертьфинальной стадии.
Первую встречу провели «Монреаль» и «Виннипег». Игра закончилась со счетом 3:5 в пользу «Канадиенс», и они теперь ведут в серии до четырех побед – 1:0.
Во втором матче «Колорадо» сыграл «Вегасом». Основное время завершилось вничью – 2:2, а в овертайме быстрее и точнее были хоккеисты «Колорадо».
Итог матча – 3:2, а счет в серии – 2:0.
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В Национальной хоккейной лиге прошли еще два матча четвертьфинальной стадии. Первую встречу провели «Монреаль» и «Виннипег». Игра закончилась со счетом 3:5 в...
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