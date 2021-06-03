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В НХЛ сыграны четвертьфинальные матчи

03.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В НХЛ сыграны четвертьфинальные матчи

В Национальной хоккейной лиге прошли еще два матча четвертьфинальной стадии. 

Первую встречу провели «Монреаль» и «Виннипег». Игра закончилась со счетом 3:5 в пользу «Канадиенс», и они теперь ведут в серии до четырех побед – 1:0.

Во втором матче «Колорадо» сыграл «Вегасом». Основное время завершилось вничью – 2:2, а в овертайме быстрее и точнее были хоккеисты «Колорадо».

Итог матча – 3:2, а счет в серии – 2:0.

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В Национальной хоккейной лиге прошли еще два матча четвертьфинальной стадии.  Первую встречу провели «Монреаль» и «Виннипег». Игра закончилась со счетом 3:5 в...
 
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