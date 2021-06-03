Фанаты создали самый большой в мире футбольный мяч из конструктора

Источник материала: ОНТ

Гигантское творение, выставленное в датском городе Биллунн, собрали из… конструктора!

Для этого потребовались сотни тысяч миниатюрных кирпичиков, 150 часов и ни капли клея. «Спортивный атрибут» высотой более 4 метров пополнит коллекцию производителя всемирно известной детской игрушки.

Время на возведение объекта «строителям» подарила пандемия. Работники бренда развивающих игрушек – от уборщика и до генерального директора – трудились в своё удовольствие, приятно проводя локдаун.

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