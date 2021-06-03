|
Даже не выходя из школы: в Боровлянах учеников с младших классов приучают к занятиям спортом
Источник материала: ОНТ
Для кого-то занятия физкультурой – это здоровье и хорошее самочувствие, а кто-то и спортивную карьеру сделает! В Беларуси хватает возможностей раскрыть талант уже в раннем возрасте – детский спорт максимально доступен в каждом уголке страны. Боровлянская третья школа – яркий пример.
Третьеклассник Вова Сигневич раз за разом ловко поднимает тяжелую гирю. Он знаком со спортом не понаслышке. Уже четыре года занимается футболом, а еще в списке увлечений – брейк-данс. Не забывает и об общей физической подготовке.
Такая любовь к здоровому образу жизни легко объяснима: папа у Вовы – пятикратный чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич. Он работает в этой же школе педагогом дополнительного образования, возглавляет работу проекта «Папа-Зал» и разрабатывает специальные программы тренировок для детей и их родителей.
Часто в гости к молодежи приезжают именитые спортсмены, они делятся опытом и подсказывают, как добиться успеха. Один из самых больших друзей проекта «Папа-Зал» – известный боксер Магомед Нурудинов. Здесь он бывает нередко, проводит общую разминку, растяжку и учит некоторым элементам бокса.
Не только известные люди мотивируют школьников заниматься спортом – учебное заведение и стадион оборудованы инвентарем по последнему слову техники. Современные тренажеры, гантели, мячи, специализированные площадки – всё это помогает подрастающему поколению определиться со своим видом спорта.
Еще не так давно заниматься спортом профессионально можно было только в специализированных школах. Сейчас же все гораздо проще: привычные уроки можно совмещать с тренировками, не выходя из стен своего учебного учреждения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для кого-то занятия физкультурой – это здоровье и хорошее самочувствие, а кто-то и спортивную карьеру сделает! В Беларуси хватает возможностей раскрыть талант уже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)