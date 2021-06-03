Даже не выходя из школы: в Боровлянах учеников с младших классов приучают к занятиям спортом

Источник материала: ОНТ

Для кого-то занятия физкультурой – это здоровье и хорошее самочувствие, а кто-то и спортивную карьеру сделает! В Беларуси хватает возможностей раскрыть талант уже в раннем возрасте – детский спорт максимально доступен в каждом уголке страны. Боровлянская третья школа – яркий пример.

Третьеклассник Вова Сигневич раз за разом ловко поднимает тяжелую гирю. Он знаком со спортом не понаслышке. Уже четыре года занимается футболом, а еще в списке увлечений – брейк-данс. Не забывает и об общей физической подготовке.

Владимир Сигневич, ученик Боровлянской средней школы №3: «Чтобы быть здоровым – это самое главное, я так думаю. Это интересно для некоторых людей, в том числе и для меня. Весело иногда бывает».

Такая любовь к здоровому образу жизни легко объяснима: папа у Вовы – пятикратный чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич. Он работает в этой же школе педагогом дополнительного образования, возглавляет работу проекта «Папа-Зал» и разрабатывает специальные программы тренировок для детей и их родителей.

Игорь Сигневич, педагог дополнительного образования Боровлянской средней школы №3: «Сейчас говорят, что дети погружены с головой в интернет, находятся в виртуальном мире, так что наша задача их с этого мира вытащить в мир действительности, знакомить с людьми, которые несут пользу обществу».

Часто в гости к молодежи приезжают именитые спортсмены, они делятся опытом и подсказывают, как добиться успеха. Один из самых больших друзей проекта «Папа-Зал» – известный боксер Магомед Нурудинов. Здесь он бывает нередко, проводит общую разминку, растяжку и учит некоторым элементам бокса.

Магомед Нурудинов, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по боксу: «Мне с ними интересно работать – себя вспоминаешь, какой был в их возрасте. Спорт очень помогает, развивает дисциплину».

Не только известные люди мотивируют школьников заниматься спортом – учебное заведение и стадион оборудованы инвентарем по последнему слову техники. Современные тренажеры, гантели, мячи, специализированные площадки – всё это помогает подрастающему поколению определиться со своим видом спорта.

Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы №3: «Наши учащиеся помимо занятий физкультурой могут заниматься различными видами спорта. Это секции, которые существуют у нас: баскетбол, волейбол, чирлидинг, брейк-данс, карате, тхэквондо, футбол».

Еще не так давно заниматься спортом профессионально можно было только в специализированных школах. Сейчас же все гораздо проще: привычные уроки можно совмещать с тренировками, не выходя из стен своего учебного учреждения.

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