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Лукашенко: Надо будет – построим и вторую атомную станцию

03.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Надо будет – построим и вторую атомную станцию

Во Дворце Независимости сегодня обсуждают развитие энергетического комплекса страны. На совещании у Президента – заместитель премьер-министра Юрий Назаров, помощник главы государства Александр Косинец и министр энергетики Виктор Каранкевич. 

Контроль – всесторонний, под стать масштабам. Глава государства отметил, что энергосистема генерирует около 4% ВВП Беларуси. Мощность превысила 10 тысяч мегаватт, по всей стране раскинуты более 280 тысяч километров электрических сетей, ещё 7,5 тысячи – тепловых. Этого хватило бы, чтобы семь раз обогнуть экватор.А с вводом в эксплуатацию АЭС возможности возрастут ещё больше.  

Позже, отвечая на вопросы журналистов, министр энергетики подчеркнул: только за 4 месяца белорусы потребили электроэнергии для отопления и подогрева воды в жилищном фонде в 4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году – в абсолютных цифрах это превысило весь 2020 год.

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Во Дворце Независимости сегодня обсуждают развитие энергетического комплекса страны. На совещании у Президента – заместитель премьер-министра Юрий Назаров,...
 
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