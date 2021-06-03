Лукашенко: Надо будет – построим и вторую атомную станцию

Источник материала: ОНТ

Во Дворце Независимости сегодня обсуждают развитие энергетического комплекса страны. На совещании у Президента – заместитель премьер-министра Юрий Назаров, помощник главы государства Александр Косинец и министр энергетики Виктор Каранкевич.

Контроль – всесторонний, под стать масштабам. Глава государства отметил, что энергосистема генерирует около 4% ВВП Беларуси. Мощность превысила 10 тысяч мегаватт, по всей стране раскинуты более 280 тысяч километров электрических сетей, ещё 7,5 тысячи – тепловых. Этого хватило бы, чтобы семь раз обогнуть экватор.А с вводом в эксплуатацию АЭС возможности возрастут ещё больше.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, министр энергетики подчеркнул: только за 4 месяца белорусы потребили электроэнергии для отопления и подогрева воды в жилищном фонде в 4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году – в абсолютных цифрах это превысило весь 2020 год.

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