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Более 1600 грузовиков стоят на границе Беларуси со странами ЕС

03.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 1600 грузовиков стоят на границе Беларуси со странами ЕС

Все дальнобойщики как один выбирают выезд через Литву, так как он самый экономный по заправке, игнорируя путь через Польшу.

В результате – такие серьезные пробки. Также более 300 водителей ждут на белорусско-латвийской границе пограничного и таможенного оформления в различных пунктах пропуска.

Тем не менее, дороги в польском направлении остаются незагруженными. Причиной затора также является ремонт одного из самых популярных пунктов – «Мядининкай» или «Каменный Лог».

Работы по его реконструкции завершатся только через 2 года. А пока его пропускная способность вдвое меньше.

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Все дальнобойщики как один выбирают выезд через Литву, так как он самый экономный по заправке, игнорируя путь через Польшу. В результате – такие серьезные пробки....
 
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