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В Иране горит один из самых больших нефтеперерабатывающих заводов страны

03.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Иране горит один из самых больших нефтеперерабатывающих заводов страны

В связи с ЧП на предприятии население столицы покинуло близлежащие районы. По предварительным данным, возгорание началось из-за утечки топлива.

Обошлось без жертв. Несколько человек получили ранения. Спасатели локализовали пожар, однако справиться с огнем они смогут лишь после того, как в горящем резервуаре полностью закончится топливо.

Производство на нефтеперерабатывающем заводе приостановлено. Местные власти отмечают, что этот инцидент не повлияет на поставки бензина в Тегеран.

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В связи с ЧП на предприятии население столицы покинуло близлежащие районы. По предварительным данным, возгорание началось из-за утечки топлива. Обошлось без жертв....
 
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