В Чили сотни человек вышли на акцию протеста против руководства страны

Источник материала: ОНТ

Волнения в столице начались после выступления Президента Себастьяна Пиньера.

Протестующие отмечают, что правительство оказалось не готово к борьбе с пандемией, ситуацию в Чили также обострили земельные споры между крупными компаниями и коренным населением.

Триггером же к новым протестам стало предложение изменить действующую конституцию, а также разрешить в стране однополые браки.

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