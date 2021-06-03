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В Чили сотни человек вышли на акцию протеста против руководства страны
Источник материала: ОНТ
Волнения в столице начались после выступления Президента Себастьяна Пиньера.
Протестующие отмечают, что правительство оказалось не готово к борьбе с пандемией, ситуацию в Чили также обострили земельные споры между крупными компаниями и коренным населением.
Триггером же к новым протестам стало предложение изменить действующую конституцию, а также разрешить в стране однополые браки.
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Волнения в столице начались после выступления Президента Себастьяна Пиньера. Протестующие отмечают, что правительство оказалось не готово к борьбе с пандемией,...
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