Германия прекращает принимать авиарейсы из России

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере, семь рейсов «Аэрофлот» и S7 за последние два дня не вылетели.

В Берлине объяснили такой шаг «принципом взаимной практики» – ранее не получили разрешения на вход в российское воздушное пространство, в обход Беларуси, несколько рейсов «Люфтганзы».

В Берлине подчеркнули, что не одобрят прилёт российских авиалайнеров, пока такого разрешения не будет от Москвы.

Это уже не первый случай, когда российские авиационные власти не выдают или задерживают выдачу такого разрешения зарубежным авиакомпаниям. В Москве объяснили это резко возросшим объёмом запросов на новые воздушные коридоры.

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