NASA планирует направить две миссии для изучения Венеры

Источник материала: ОНТ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует направить две экспедиционные миссии для изучения планеты Венеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации.

Миссии планируются не скоро, а только к концу десятилетия – в 2028-2030 годах.

Первая миссия будет называться DAVINCI+. В её рамках будет изучен состав атмосферы Венеры. Это нужно для того, чтобы определить, как сформировалась и развивалась планета, был ли когда-то на ней океан. Вторая миссия под названием VERITAS позволит изучить геологическую историю планеты, чтобы сравнивать её с Землёй.

Подготовка каждой миссии обойдётся в $500 млн.

Фото: Pixabay

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