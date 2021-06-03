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NASA планирует направить две миссии для изучения Венеры

03.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

NASA планирует направить две миссии для изучения Венеры

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует направить две экспедиционные миссии для изучения планеты Венеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации.

Миссии планируются не скоро, а только к концу десятилетия – в 2028-2030 годах.

Первая миссия будет называться DAVINCI+. В её рамках будет изучен состав атмосферы Венеры. Это нужно для того, чтобы определить, как сформировалась и развивалась планета, был ли когда-то на ней океан. Вторая миссия под названием VERITAS позволит изучить геологическую историю планеты, чтобы сравнивать её с Землёй. 

Подготовка каждой миссии обойдётся в $500 млн.

Фото: Pixabay

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует направить две экспедиционные миссии для изучения планеты Венеры....
 
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