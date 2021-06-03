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Стартует Международная выставка «ECOLOGY EXPO»
Источник материала: ОНТ
Международная выставка «ECOLOGY EXPO» стартует сегодня в столице! Экспозиция такого масштаба в области охраны окружающей среды, технологий и услуг пройдёт впервые в Беларуси.
Ко Всемирному дню окружающей среды высадили произведение ландшафтного искусства «Папараць-кветка». Это композиция из разных видов туи. Символичное название выбрано неслучайно: именно цветок папоротника по белорусскому преданию приносит удачу тому, кто его обнаружит.
В программе выставки: научно-практические конференции, семинары, круглые столы и презентации. Для участников форума это не только возможность поделиться опытом, но и эффективно продвинуться на отраслевом рынке.
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Международная выставка «ECOLOGY EXPO» стартует сегодня в столице! Экспозиция такого масштаба в области охраны окружающей среды, технологий и услуг пройдёт впервые в...
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