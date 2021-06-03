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Бывший подполковник ГУБОПиК: «Много действующих сотрудников стараются саботировать приказы и не участвовать в преступлениях»
03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как вернуть перстиж белорусским правоохранителям?
Сотрудникам ГУБОПиК стыдно за свою организацию, считает один из бывших сотрудников Александр Азаров.
— Я общаюсь со многими сотрудниками — и ныне действующим, и уволенными, и с пенсионерами. Всем сейчас стыдно за эту организацию — ГУБОПиК, — сказал Азаров в эфире
Александр Азаров также назвал имена бывших коллег, которые, по его информации, причастны к
Он отметил, что в силовых ведомствах продолжают оказывать давление на сотрудников, отказывающихся участвовать в преступлениях, и рассказал, как можно будет вернуть престиж белорусским правоохранителям.
— Много действующих сотрудников стараются саботировать приказы и не участвовать в преступлениях. Но тех, кто не участвовал в каких-то избиениях, подвергают проверкам, полиграфам, им не продляют контракты, переводят на более низкие должности.
В будущем белорусским правоохранительным органам понадобится обязательная реформа с заменой названия.
В новой Беларуси должны будут работать только те, кто не совершал преступлений. Чтобы поднять имидж органов правопорядка, нужно работать с людьми. Например, я изучал, каким образом оценивается работа правоохранителей в Словакии. У них есть такой показатель — удовлетворенность потерпевшим от рассмотрения заявления. У нас — палочная система, которая показывает только то, сколько ты раскрыл преступлений.
А у них опрашивают потерпевшего, насколько он удовлетворен работой полиции — полностью, средне ли вообще не удовлетворен. У них заявитель ставится выше всего. От его ответов зависят и показатели, и премия, и престиж. У нас же заявителю пишут отписку «мы ничего не установили, ничего не нашли», — рассказал Азаров.
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Бывший подполковник ГУБОПиК: «Много действующих сотрудников стараются саботировать приказы и не участвовать в преступлениях»
Как вернуть престиж белорусским правоохранителям?
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