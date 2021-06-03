Бывший подполковник ГУБОПиК: «Много действующих сотрудников стараются саботировать приказы и не участвовать в преступлениях»

Источник материала: Салiдарнасць

Как вернуть перстиж белорусским правоохранителям?





Сотрудникам ГУБОПиК стыдно за свою организацию, считает один из бывших сотрудников Александр Азаров.

— Я общаюсь со многими сотрудниками — и ныне действующим, и уволенными, и с пенсионерами. Всем сейчас стыдно за эту организацию — ГУБОПиК, — сказал Азаров в эфире «Свабода Premium» . — Сейчас политическими вопросами в основном занимается 3-е управление по борьбе с экстремизмом. Насколько я знаю, сотрудники других управлений даже говорят, что это управление нужно переселить на базу ОМОНа, потому что они стали напоминать эту организацию.

Александр Азаров также назвал имена бывших коллег, которые, по его информации, причастны к задержанию Степана Латыпова .

Он отметил, что в силовых ведомствах продолжают оказывать давление на сотрудников, отказывающихся участвовать в преступлениях, и рассказал, как можно будет вернуть престиж белорусским правоохранителям.

— Много действующих сотрудников стараются саботировать приказы и не участвовать в преступлениях. Но тех, кто не участвовал в каких-то избиениях, подвергают проверкам, полиграфам, им не продляют контракты, переводят на более низкие должности.

В будущем белорусским правоохранительным органам понадобится обязательная реформа с заменой названия.

В новой Беларуси должны будут работать только те, кто не совершал преступлений. Чтобы поднять имидж органов правопорядка, нужно работать с людьми. Например, я изучал, каким образом оценивается работа правоохранителей в Словакии. У них есть такой показатель — удовлетворенность потерпевшим от рассмотрения заявления. У нас — палочная система, которая показывает только то, сколько ты раскрыл преступлений.

А у них опрашивают потерпевшего, насколько он удовлетворен работой полиции — полностью, средне ли вообще не удовлетворен. У них заявитель ставится выше всего. От его ответов зависят и показатели, и премия, и престиж. У нас же заявителю пишут отписку «мы ничего не установили, ничего не нашли», — рассказал Азаров.