Вышел новый документальный фильм Алексея Пивоварова «Беларусь после Боинга»

Источник материала: Салiдарнасць

Чем история с самолетом Ryanair может обернуться для власти Лукашенко, для его отношения с Москвой и для самой Москвы? На ютуб-канале Редакция команды журналиста Алексея Пивоварова вышел часовой фильм о Беларуси.

Вот его содержание:

0:58 «Победить Лукашенко» — второй раунд противостояния

3:03 Страх или надежда — какая сейчас атмосфера в Беларуси

5:04 В Беларуси сталинские масштабы репрессий?

11:47 Почему для власти было так важно захватить Романа Протасевича

13:47 Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало могли точно так же задержать?

17:43 Санкции ударят не по власти, а по обычным белорусам?

24:13 Арест Лукашенко и деньги от Евросоюза — план оппозиции

27:04 К чему приведут санкции

34:37 Встреча Байдена и Путина может всё изменить?

37:03 Есть вероятность присоединения Беларуси к России?

40:18 Евросоюз проспонсирует Беларусь в случае ухода Лукашенко

43:05 Белорусское общество готово к переменам?

48:00 Беларусь ждут насильственные протесты?

52:45 Нашим героям страшно, но они не уезжают из Минска. Почему?

54:21 Теория чёрного лебедя объединяет Беларусь и России.