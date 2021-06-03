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«Минский мясокомбинат» подал заявление о признании себя банкротом.

03.06.2021 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Минский мясокомбинат» (торговая марка «Мясная держава») подал в Экономический суд Минской области заявление о признании себя банкротом.

«Минский мясокомбинат» подал заявление о признании себя банкротом.

Сумма задолженности мясокомбината, который еще недавно входит в топ-10 белорусских мясопереработчиков, перед кредиторами составляет 140,5 млн рублей. Обязательства, срок по которым не наступил, — 75,2 млн. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении TUT.by.

Исполнительные производства возбуждены на 29,7 млн белорусских рублей, 468 тысяч долларов, 592,7 тысяч евро, 13,8 млн российских рублей.

При этом предприятию, на котором работает 999 человек, принадлежит имущество на 117,7 млн рублей. Из них дебиторская задолженность — 24,5 млн рублей, деньги на расчетном счете — 123,3 тысяч рублей.

 
 
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«Минский мясокомбинат» (торговая марка «Мясная держава») подал в Экономический суд Минской области заявление о признании себя банкротом.
 
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