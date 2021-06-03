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В сети засветился геймерский смартфон Honor X20

03.06.2021 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях Honor официально объявила о том, что 16 июня представит флагманскую серию смартфонов Honor 50. Как ожидается, это будет первая после долгого перерыва линейка устройств от Honor с сервисами Google. Бренд вывели из-под санкционного удара по Huawei. Вместе с этой линейкой могут представить еще один смартфон, ориентированный на бюджетный гейминг.

В сети уже появился первый живой снимок задней панели Honor X20. По словам инсайдера Digital Chat Station, смартфоны этой серии будут проще, чем флагман.

Ожидается, что новинка получит 6,7-дюймовый экран с частотой обновления LCD-матрицы в 120 Гц. Основная камера на задней панели будет на 64 Мп. Honor X20 будет поддерживать быструю зарядку блоком питания на 66 Вт и обладать батареей на 4200 мАч.

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На днях Honor официально объявила о том, что 16 июня представит флагманскую серию смартфонов Honor 50. Как ожидается, это будет первая после долгого перерыва линейка...
 
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