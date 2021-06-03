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В сети засветился геймерский смартфон Honor X20
Источник материала: Onliner
На днях Honor официально объявила о том, что 16 июня представит флагманскую серию смартфонов Honor 50. Как ожидается, это будет первая после долгого перерыва линейка устройств от Honor с сервисами Google. Бренд вывели из-под санкционного удара по Huawei. Вместе с этой линейкой могут представить еще один смартфон, ориентированный на бюджетный гейминг.
В сети уже появился первый живой снимок задней панели Honor X20. По словам инсайдера Digital Chat Station, смартфоны этой серии будут проще, чем флагман.
Ожидается, что новинка получит 6,7-дюймовый экран с частотой обновления LCD-матрицы в 120 Гц. Основная камера на задней панели будет на 64 Мп. Honor X20 будет поддерживать быструю зарядку блоком питания на 66 Вт и обладать батареей на 4200 мАч.
Android, экран 5.71" IPS (720x1520), Mediatek MT6761 Helio A22, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.3" AMOLED (1080x2400), HiSilicon Kirin 710F, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.3" IPS (720x1600), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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На днях Honor официально объявила о том, что 16 июня представит флагманскую серию смартфонов Honor 50. Как ожидается, это будет первая после долгого перерыва линейка...
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