Минский мясокомбинат направил в суд заявление о банкротстве

Источник материала: Onliner

Ушло в экономический суд заявление ОАО «Минский мясокомбинат» о банкротстве. Вообще-то, сообщения об этом циркулировали в сети с мая, но теперь на предприятии подтвердили нам: документы направлены вчера, 2 июня. Формально мясокомбинат еще не признан банкротом. По всей видимости, этого с включением соответствующих процедур следует ожидать в течение месяца.

Решение о банкротстве было принято собранием акционеров (все акции принадлежат государству). На этот момент, по имеющимся данным, задолженность ОАО перед кредиторами составляет больше 140 миллионов рублей, при том, что имущество оценено в 117 миллионов.

Как будут развиваться события для коллектива и всего комбината, на предприятии пока прогнозировать избегают. Говорят, конкретика может появиться после получения судебного решения.

Традиционно объявление фирмы о банкротстве не означает автоматически, что производство останавливается, а люди увольняются. Если будет принято решение о санации, назначается антикризисный управляющий, включаются защитные меры, замораживаются долги. Это должно помочь выкарабкаться, если есть смысл и шансы. Если смысла нет — предприятие ликвидируется.

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