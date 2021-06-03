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Споры по поводу задержки посылок могут поутихнуть: сотрудникам «Белпочты» выдадут револьверы

03.06.2021 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на правовом интернет-портале опубликовано постановление МВД «О нормах обеспечения оружием и боеприпасами к нему». Теперь сотрудникам предприятий с особыми уставными задачами будут выдавать как гражданское, так и боевое оружие. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Оружие с нарезным и гладкоствольным стволом получат руководители юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, главные лесничие, директора лесоохотничьих хозяйств, егеря и старшие егеря.

Стрелкам Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» выдадут 20 охотничьих винтовок с нарезным стволом, 10 гладкоствольных винтовок и 20 пистолетов ИЖ-71 и МР-71 калибра 9×17.

Белорусское общество охотников и рыболовов получит винтовки: республиканское объединение, а также областные и районные структуры получат по 10 единиц оружия.

Частное охранное предприятие «ГардСервис» получит револьверы, охотничьи ружья, сигнальные пистолеты, шокеры и баллончики со слезоточивым газом. А также отдельные виды оружия - снайперские винтовки, автоматы, пистолеты и карабины. Револьверы выдадут начальнику отдела управления и реагирования, инспектору, начальнику отряда и его заместителю, командиру отделения, стрелку, контролеру на КПП, проводнику служебных собак, дежурному пульта управления, а также всем инструкторам.

Сотрудникам спортивно-стрелкового комплекса «Энерго-Оил» выдадут 5 винтовок с нарезным стволом, 20 гладкоствольных, 20 пистолетов ИЖ-71 и МР-71 калибра 9×17, а также боеприпасы к ним.

По пистолету или револьверу получат инкассаторы — старший инкассатор, инкассатор, водитель, инкассатор или водитель, охраняющий кассира обменного пункта. Автомат, как и раньше, будут выдавать на одну инкассаторскую бригаду.

Почтовые операторы получат огнестрельное боевое оружие. Пистолет или револьвер при себе будут иметь сотрудники «Белпочты» — начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделений связи, начальники главной кассы, операторы связи (они получат еще и автомат), почтальоны, водители.

Оператору связи положен пистолет и автомат. Зачем?

 
 
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Сегодня на правовом интернет-портале опубликовано постановление МВД «О нормах обеспечения оружием и боеприпасами к нему». Теперь сотрудникам предприятий с...
 
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