ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сокамерники рассказали об ухудшении состояния здоровья Анатолия Лебедько

03.06.2021 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об ухудшении здоровья Анатолия Лебедько со ссылкой на его бывших сокамерников на Окрестина говорит нынешний лидер ОГП Николай Козлов.

 Козловым общались журналисты Радио Рация.

Бывшего главу ОГП Анатолия Лебедько задержали 14 мая у суда, где начинался процесс по "делу студентов". Его обвинили в участии в "массовом несанкционированном мероприятии", и осудили на 30 суток ареста.

 Позднее люди, которые были с ним в одной камере и уже вышли на свободу, рассказали, что камера была переполнена. В четырехместной камере сидели 16 человек.

"Я знаю о том, что у его жены не взяли лекарство для него, сказали, что все есть, хотя вопросы с медпомощью там остаются", — рассказал Николай Козлов.

По его словам, качество оказания медицинской помощи в изоляторе на Окрестина вызывает большие вопросы. С тем уровнем помощи, "которую могут оказать на Окрестина, не должно удивлять, если у человека сердечный приступ и он умер", отметил Козлов. 

Напомним, от сердечного приступа, по официальной версии, умер политзаключенный Витольд Ашурок.

В начале апреля Козлов также провел 15 суток на Окрестина за "неповиновение милиции". По его словам, условия, которые создают для "политических" в минском изоляторе можно сравнить с пытками. Причем администрация делает это умышленно. 

За эти преступления рано или поздно придется ответить, убежден глава ОГП.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об ухудшении здоровья Анатолия Лебедько со ссылкой на его бывших сокамерников на Окрестина говорит нынешний лидер ОГП Николай Козлов.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД Беларуси установило нормы обеспечения оружием для частной компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by