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Рыжий и независимый: Орбакайте сравнила сына с мятежным принцем Гарри
03.06.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Кристина Орбакайте сравнила своего первенца Никиту Преснякова с мужем Меган Маркл – принцем Гарри.
50-летняя звезда – мама троих детей от разных мужей. Старший сын Орбакайте Никита пошел по стопам звездного отца Владимира Преснякова и стал музыкантом. О главных качествах 30-летнего отпрыска звездная блондинка рассказала в новом фильме в честь своего юбилея "Кристина Орбакайте. Главная роль".
Неожиданное заявление Орбакайте удивило поклонников: звезда призналась, что видит явные сходства между Никитой и внуком британской королевы – принцем Гарри.
"Наш Никита – это наш принц Гарри. Так мы его когда-то окрестили. Родился в Лондоне и порой очень похож на этого парня-англичанина, особенно своими поступками и суждениями. У него на все есть свое мнение", – призналась артистка.
Еще одно сходство рыжеволосых красавцев – стремление к независимости. От Орбакайте Никита перенял категоричность, вспыльчивость и любовь к справедливости. Тоже самое можно сказать и о муже Меган Маркл, который отрекся от престола и рассказал о
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Старшая дочь примадонны российского шоу-бизнеса высказалась о своем рыжеволосом наследнике от Владимира Преснякова и удивила поклонников.
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