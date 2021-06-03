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Рыжий и независимый: Орбакайте сравнила сына с мятежным принцем Гарри

03.06.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Кристина Орбакайте сравнила своего первенца Никиту Преснякова с мужем Меган Маркл – принцем Гарри.

50-летняя звезда – мама троих детей от разных мужей. Старший сын Орбакайте Никита пошел по стопам звездного отца Владимира Преснякова и стал музыкантом. О главных качествах 30-летнего отпрыска звездная блондинка рассказала в новом фильме в честь своего юбилея "Кристина Орбакайте. Главная роль".

Неожиданное заявление Орбакайте удивило поклонников: звезда призналась, что видит явные сходства между Никитой и внуком британской королевы – принцем Гарри.

"Наш Никита – это наш принц Гарри. Так мы его когда-то окрестили. Родился в Лондоне и порой очень похож на этого парня-англичанина, особенно своими поступками и суждениями. У него на все есть свое мнение", – призналась артистка.

Еще одно сходство рыжеволосых красавцев – стремление к независимости. От Орбакайте Никита перенял категоричность, вспыльчивость и любовь к справедливости. Тоже самое можно сказать и о муже Меган Маркл, который отрекся от престола и рассказал о "ночном кошмаре", который длился 4 года.

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Старшая дочь примадонны российского шоу-бизнеса высказалась о своем рыжеволосом наследнике от Владимира Преснякова и удивила поклонников.
 
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