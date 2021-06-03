«Белавиа» вывезла более 700 белорусов со средиземноморских курортов

В пресс-службе белорусского авиаперевозчика рассказали, сколько туристов вывезли эвакуационными рейсами из Туниса, Черногории и Албании.





1 июня двумя рейсами из тунисской Энфиды в Минск доставили 346 пассажиров. В ближайшие дни планируют еще два рейса из Туниса, чтобы вывезти более 300 человек.

2 июня из Тивата (Черногория) вывезли 189 пассажиров, из Тираны — 168.

В авиакомпании прорабатывают варианты, чтобы вывезти белорусов с Кипра.