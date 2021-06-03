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«Белавиа» вывезла более 700 белорусов со средиземноморских курортов
Источник материала: Навiны
В пресс-службе белорусского авиаперевозчика рассказали, сколько туристов вывезли эвакуационными рейсами из Туниса, Черногории и Албании.
1 июня двумя рейсами из тунисской Энфиды в Минск
2 июня из Тивата (Черногория) вывезли 189 пассажиров, из Тираны — 168.
В авиакомпании прорабатывают варианты, чтобы вывезти белорусов с Кипра.
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В пресс-службе белорусского авиаперевозчика рассказали, сколько туристов вывезли эвакуационными рейсами из Туниса, Черногории и Албании.
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