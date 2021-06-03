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«Белавиа» вывезла более 700 белорусов со средиземноморских курортов

03.06.2021 13:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пресс-службе белорусского авиаперевозчика рассказали, сколько туристов вывезли эвакуационными рейсами из Туниса,  Черногории и Албании.

«Белавиа» вывезла более 700 белорусов со средиземноморских курортов

1 июня двумя рейсами из тунисской Энфиды в Минск доставили 346 пассажиров. В ближайшие дни планируют еще два рейса из Туниса, чтобы вывезти более 300 человек.

2 июня из Тивата (Черногория) вывезли 189 пассажиров, из Тираны — 168.

В авиакомпании прорабатывают варианты, чтобы вывезти белорусов с Кипра.

 
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В пресс-службе белорусского авиаперевозчика рассказали, сколько туристов вывезли эвакуационными рейсами из Туниса,  Черногории и Албании.
 
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