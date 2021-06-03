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Все iPhone 13 получат LiDAR, a Pro — 1 ТБ памяти

03.06.2021 14:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аналитики продолжают выступать с прогнозами относительно будущих устройств Apple. Специалист инвестиционной фирмы Wedbush в аналитической записке для клиентов высказал ряд предположений о будущей линейке iPhone 13. По его мнению, все смартфоны будущего поколения получат LiDAR-сенсор, который в прошлогодних моделях был только у Pro-версий iPhone.

Также аналитик поддержал слухи, которые предрекают появление «айфонов» на 1 ТБ памяти. Но такая модификация будет только в стане Pro-моделей.

Планы Apple по более широкому внедрению датчиков LiDAR могут сигнализировать о развитии в этой области. Вероятно, компания планирует расширить количество функций, связанных с этой технологией, в iPhone 13.

Ранее стала известна емкость аккумуляторов будущих смартфонов. У iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч (на 18% больше предшественника), у iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч (на 9,9% больше), iPhone 13 mini — 2406 мАч (на 8% больше).

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Аналитики продолжают выступать с прогнозами относительно будущих устройств Apple. Специалист инвестиционной фирмы Wedbush в аналитической записке для клиентов...
 
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