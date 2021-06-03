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Все iPhone 13 получат LiDAR, a Pro — 1 ТБ памяти
Источник материала: Onliner
Аналитики продолжают выступать с прогнозами относительно будущих устройств Apple. Специалист инвестиционной фирмы Wedbush в аналитической записке для клиентов
Также аналитик поддержал слухи, которые предрекают появление «айфонов» на 1 ТБ памяти. Но такая модификация будет только в стане Pro-моделей.
Планы Apple по более широкому внедрению датчиков LiDAR могут сигнализировать о развитии в этой области. Вероятно, компания планирует расширить количество функций, связанных с этой технологией, в iPhone 13.
Ранее стала известна емкость аккумуляторов будущих смартфонов. У iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч (на 18% больше предшественника), у iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч (на 9,9% больше), iPhone 13 mini — 2406 мАч (на 8% больше).
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2775 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
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Аналитики продолжают выступать с прогнозами относительно будущих устройств Apple. Специалист инвестиционной фирмы Wedbush в аналитической записке для клиентов...
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