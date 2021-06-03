США возобновляют санкции против белорусских предприятий с 3 июня

Источник материала: Onliner

Белый дом сообщил, что спустя 6 лет возобновляет полномасштабные санкции США против девяти крупных белорусских предприятий (большинство из них связаны с «нефтянкой»). Санкции приостановили в 2015 году, до этого они действовали 9 лет.

Что говорят США?

Спустя 6 лет США возобновляют санкции против девяти крупных белорусских предприятий, сообщает администрация Белого дома.

«3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полномасштабные санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших послабления на основании серии генеральных лицензий министерства финансов. В результате этой меры гражданам США будет запрещено совершать сделки с этими организациями, их собственностью или имущественными интересами», — говорится на сайте Белого дома.

Большинство из предприятий связаны с нефтяной промышленностью. Согласно официальному заявлению , список попавших под санкции белорусских предприятий выглядит так:

«Белорусский нефтяной торговый дом»;

«Белнефтехим»;

«Белнефтехим США»;

«Белшина»;

«Гродно Азот»;

«Гродно Химволокно»;

«Лакокраска»;

«Нафтан»;

«Полоцк-Стекловолокно».





Что говорит официальный Минск?

Концерн «Белнефтехим» в апреле назвал введение новых санкций «недружественным шагом американской администрации». Сейчас позиция белорусской стороны не изменилась.

«К сожалению, приходится констатировать, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько их трудовым коллективам, простым работникам и их семьям. В равной степени удар санкций ориентирован и на бюджет страны, за счет которого обеспечиваются интересы простых людей и слабозащищенных слоев населения, включая жизненно важные социальные задачи и проекты в Беларуси. В связи с этим на предприятиях отрасли осознают, что даже в этих условиях отсутствуют причины отказаться от решения задач по защите своих рабочих коллективов, сохранению производства и максимальному обеспечению внутреннего рынка и потребителей всей необходимой продукцией и сырьем».

МИД Беларуси тоже не стал молчать, назвав санкции США шагом, который направлен «на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны — одного из столпов белорусской независимости».

- «Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле „свободную и независимую Беларусь“ так ратует американская администрация», — считают в МИДе.





Это не первые санкции от США?

Напомним, о санкциях в очередной раз заговорили после выборов в Беларуси и истории с принудительной посадкой самолета Ryanair, который совершал рейс Афины — Вильнюс.

Впервые США ввели санкции против представителей Беларуси в 2006 году — после того, как американские власти не признали итоги президентских выборов в Беларуси. Спустя 9 лет, в 2015 году, санкции приостановили из-за некоторого прогресса в сфере соблюдения прав человека, а также для поддержки независимости и суверенитета Беларуси. А в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, если не будут освобождены все политзаключенные. В ответ на это в Беларуси ответили, что в стране нет политзаключенных.

О том, как могут повлиять санкции на белорусские предприятия, читайте здесь .