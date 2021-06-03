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«Рейс в Минск отменяли четыре раза, однажды уже прямо в аэропорту». Белорусы ждут эвакуации с Кипра
Источник материала: Onliner
История с эвакуацией белорусских туристов продолжается. Часть туристов уже
«Гостиницу оплачивала турфирма, но что дальше — непонятно»
Юлиана рассказывает, что прилетела на Кипр 15 мая, обратный рейс был назначен на 29 мая. Но за день до этого «Белавиа» отменила полеты на Кипр «в связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства».
— Четыре дополнительных дня турфирма полностью оплачивала наш первоначальный отель. Вчера, 2 июня, в 11 часов утра, должен был быть рейс в Минск, его резко отменили. Нас переселили в другой отель, тоже пока на оплате турфирмы. Вчера вечером, в 21:00, резко появился самолет, и уже собрали всех белорусов (целый большой автобус), повезли в аэропорт. Но также рейс отменили.
Сегодня, 3 июня, анонсированный рейс в Минск также не состоялся, это уже четвертая отмена, причем трижды уже успевали полностью собрать чемоданы, говорит Юлиана.
— Продлевают ли проживание и что дальше, пока никто не знает.
«Есть надежда на самолет, но некоторые готовы сами возвращаться через Киев, Варшаву или Стамбул»
В неопределенности и туристы, у которых отменили рейс в Минск 1 июня.
— Сказали, что вылетаем 2 июня, трансфер из отеля назначили на 9 утра. Но в 7 утра написали: рейс переносится, пока трансфера не будет, ждите подробной информации. Весь день мы ждали, одну ночь в отеле нам оплатили, за вторую платили сами — от 70 до 100 евро в зависимости от номера, — рассказывает Евгений.
Вечером 2 июня туристам сообщили, что вылет из Ларнаки состоится в 23:50.
— Мы знали, что самолет за нами должен отправиться из Внуково, и отслеживали онлайн-табло вылета из Москвы. Когда приехал трансфер, мы увидели, что вылет из Внуково перенесен с 21 на 23 часа. В итоге приехали в аэропорт и узнали, что рейс отменен. Около 50 туристов отвезли в один отель, где нет Wi-Fi, поэтому ищем его, чтобы хоть как-то быть на связи.
Информацию о новом рейсе обещали предоставить сегодня утром или в течение дня, но пока точной даты возвращения в Минск нет.
Туристы покупали путевки в разных туркомпаниях, некоторым поступила информация, что вывозной рейс может состояться 4 июня.
— Есть надежда, что завтра будет самолет, но люди идут сдавать ПЦР-тест, чтобы, если его отменят, улететь самостоятельно. У кого есть шенген, хотят возвращаться через Варшаву, у нас виз нет, поэтому собираемся через Киев. Кто-то смотрит варианты через Стамбул. Есть семьи с детьми, им неудобно делать пересадки, ехать потом на автобусе, поэтому они будут ждать эвакуации.
Более 300 туристов остаются в Тунисе
Некоторые белорусы также вынужденно остаются в Тунисе. Мы
— Обратный рейс предварительно перенесли на 4 июня. Но подтверждения на сайте «Белавиа» пока нет. Пребывание в отеле продлили, но определенности по возврату так и нет.
В «Белавиа» рассказали, 1 июня двумя рейсами из Энфиды (Тунис) было доставлено в Беларусь 346 пассажиров.
В ближайшие дни запланированы еще два рейса из Туниса, чтобы вывезти более 300 человек.
Эвакуационный рейс из Тивата (Черногория) был 2 июня, благодаря чему домой смогли добраться 189 пассажиров. Также в этот день состоялся рейс из Тираны (Албания) — было вывезено 168 пассажиров.
Авиааперевозчик также прорабатывает «все возможные варианты», чтобы вывезти граждан с Кипра.
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