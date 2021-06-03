«Рейс в Минск отменяли четыре раза, однажды уже прямо в аэропорту». Белорусы ждут эвакуации с Кипра

Источник материала: Onliner

История с эвакуацией белорусских туристов продолжается. Часть туристов уже успели вывезти из Албании, Черногории и Туниса. В то же время несколько сотен людей пока так и не дождались обратного рейса на родину. Некоторые туристы на Кипре ждут эвакуации пятый день.

«Гостиницу оплачивала турфирма, но что дальше — непонятно»

Юлиана рассказывает, что прилетела на Кипр 15 мая, обратный рейс был назначен на 29 мая. Но за день до этого «Белавиа» отменила полеты на Кипр «в связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства».

— Четыре дополнительных дня турфирма полностью оплачивала наш первоначальный отель. Вчера, 2 июня, в 11 часов утра, должен был быть рейс в Минск, его резко отменили. Нас переселили в другой отель, тоже пока на оплате турфирмы. Вчера вечером, в 21:00, резко появился самолет, и уже собрали всех белорусов (целый большой автобус), повезли в аэропорт. Но также рейс отменили.





Сегодня, 3 июня, анонсированный рейс в Минск также не состоялся, это уже четвертая отмена, причем трижды уже успевали полностью собрать чемоданы, говорит Юлиана.

— Продлевают ли проживание и что дальше, пока никто не знает.

«Есть надежда на самолет, но некоторые готовы сами возвращаться через Киев, Варшаву или Стамбул»

В неопределенности и туристы, у которых отменили рейс в Минск 1 июня.

— Сказали, что вылетаем 2 июня, трансфер из отеля назначили на 9 утра. Но в 7 утра написали: рейс переносится, пока трансфера не будет, ждите подробной информации. Весь день мы ждали, одну ночь в отеле нам оплатили, за вторую платили сами — от 70 до 100 евро в зависимости от номера, — рассказывает Евгений.

Вечером 2 июня туристам сообщили, что вылет из Ларнаки состоится в 23:50.

— Мы знали, что самолет за нами должен отправиться из Внуково, и отслеживали онлайн-табло вылета из Москвы. Когда приехал трансфер, мы увидели, что вылет из Внуково перенесен с 21 на 23 часа. В итоге приехали в аэропорт и узнали, что рейс отменен. Около 50 туристов отвезли в один отель, где нет Wi-Fi, поэтому ищем его, чтобы хоть как-то быть на связи.





Информацию о новом рейсе обещали предоставить сегодня утром или в течение дня, но пока точной даты возвращения в Минск нет.

Туристы покупали путевки в разных туркомпаниях, некоторым поступила информация, что вывозной рейс может состояться 4 июня.

— Есть надежда, что завтра будет самолет, но люди идут сдавать ПЦР-тест, чтобы, если его отменят, улететь самостоятельно. У кого есть шенген, хотят возвращаться через Варшаву, у нас виз нет, поэтому собираемся через Киев. Кто-то смотрит варианты через Стамбул. Есть семьи с детьми, им неудобно делать пересадки, ехать потом на автобусе, поэтому они будут ждать эвакуации.

Более 300 туристов остаются в Тунисе

Некоторые белорусы также вынужденно остаются в Тунисе. Мы рассказывали о туристах, которых обещали доставить в Минск 3 июня. Но что-то пошло не так.

— Обратный рейс предварительно перенесли на 4 июня. Но подтверждения на сайте «Белавиа» пока нет. Пребывание в отеле продлили, но определенности по возврату так и нет.





В «Белавиа» рассказали, 1 июня двумя рейсами из Энфиды (Тунис) было доставлено в Беларусь 346 пассажиров.

В ближайшие дни запланированы еще два рейса из Туниса, чтобы вывезти более 300 человек.

Эвакуационный рейс из Тивата (Черногория) был 2 июня, благодаря чему домой смогли добраться 189 пассажиров. Также в этот день состоялся рейс из Тираны (Албания) — было вывезено 168 пассажиров.

Авиааперевозчик также прорабатывает «все возможные варианты», чтобы вывезти граждан с Кипра.