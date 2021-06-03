1 июня в суде началось рассмотрение его дела и ему была предоставлена возможность допросить свидетеля, который был вызван в суд для дачи показаний от его имени, после чего Латыпов совершил попытку самоубийства.





Латыпов обратился к этому человеку. Это был его отец: "Отец! После свидания ко мне приехал ГУБОП (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД). Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет "пресс-хата", уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была - 51 день. Так что ты готовься".





Латыпов встал на скамейку, подальше от приставов, и ударил себя ручкой в шею.





Когда он рухнул на скамью, приставы стали искать ключ от клетки. Допущенные в зал в ужасе наблюдали за происходящим. В конце концов, приставы и медики проникли внутрь, и окровавленного активиста в бинтах отнесли в ожидавшую машину скорой помощи.





Степана Латыпова обвиняют в организации массовых протестов за то, что он пытался защитить протестное граффити во дворе, ставшем центром протестного движения в Минске и получившем название Площадь перемен.





"Пресс-хатами" называют тюремные камеры, в которых содержатся преступники, сотрудничающие с властями. По словам правозащитников и бывших заключенных, "пресс-хаты" в белорусских СИЗО и тюрьмах – это в прямом смысле слова камеры пыток.





Сергей Устинов из белорусской неправительственной организации "Правовая инициатива", которая помогает людям подавать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 1 июня рассказал "Настоящему времени", что задержанных отправляют в такие камеры, чтобы сокамерники выбивали из них признание.





Правозащитник Михаил Жамчужный, отсидевший шесть с половиной лет в тюрьме по политически мотивированным обвинениям, объяснил белорусской службе Радио Свобода, что значит проводить время в "пресс-хате".





Камеры, предназначенные для использования в качестве "пресс-хат", говорит Жемчужный, обычно имеют размер около 4х6 метров и полностью звукоизолированы специальными панелями на стенах и двойными дверями. Иногда в качестве "пресс-хат" используются и камеры без звукоизоляции, но тюремщики включают музыку, чтобы заглушить крики заключенных.





"Я часто был свидетелем того, как осужденные или подсудимые признавались в любых преступлениях прямо перед дверью "пресс-хаты", – говорит Жемчужный.





Правозащитник рассказывает, что некоторые заключенные пытаются избежать попадания в пресс-хаты, нанося себе увечья. Открытая кровоточащая рана требует госпитализации задержанного, а это может отсрочить пытки. Некоторые задержанные все же решаются пройти испытание "пресс-хаты", итог зависит от их силы воли и стойкости, говорит Жемчужный.





Свидетельств о применении таких методов давления на задержанных стало особенно много в ходе жестокого подавления массовых антиправительственных демонстраций, вспыхнувших после того, как Александр Лукашенко был назван победителем президентских выборов 9 августа прошлого года.









В мае Алеся Кахановская рассказала Белорусской службе Радио Свобода, что ее сына, Евгения Кахановского, избивали до тех пор, пока он не признал обвинения, связанные с участием в протестах. "Из него выбили показания, – сказала Кахановская. – Когда они начали угрожать поместить его в "пресс-хату"... он сдался".





В ходе суда Кахановский не признал себя виновным, сказав, что он оговорил себя под психологическим и физическим давлением. "В милиции меня били в живот, по голове и ногам, угрожали отправить в "пресс-хату", если я не дам показания, как положено, – заявил Кахановский в суде. – Я подписал [признание], не читая, потому что боялся, что меня снова изобьют".





В итоге Кахановский был признан виновным в участии в массовых беспорядках и приговорен к тюремному заключению сроком более трех с половиной лет.





Правозащитник Сергей Устинов говорит, что пытки участников протестов не прекращаются с тех пор, как начались акции против заявленной победы Лукашенко на выборах.





Он замечает, что, хотя большинство случаев пыток зафиксировано в первую неделю массовых демонстраций, с 9 по 13 августа, "людей продолжают пытать и сегодня, они подвергаются пыткам в тюрьмах".





"Есть много случаев, когда в судах люди заявляли, что их избивали с целью получения признательных показаний", – говорит Устинов.





Судьи же, однако, просто игнорируют эти заявления.