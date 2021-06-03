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Пловец Цуркин подписал письмо спортсменов за честные выборы и против насилия

03.06.2021 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуский пловец и супруг главы Фонда спортивной солидарности Александры Герасимени Евгений Цуркин подписал письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.

Цуркин – чемпион Европы (2014), чемпион Универсиады (2013 и 2015), призер чемпионата мира 2016 года на короткой воде, многократный чемпион и рекордсмен Беларуси. 

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Выступает в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанциях 50 и 100 метров. Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

На минувшем ЧЕ в Будапеште Цуркин показал 13-й результат на дистанции 50 метров баттерфляем. На 100 м баттерфляем Цуркин занял 21-е место. В составе сборной Беларуси в комбинированной эстафете 4х100 м он стал шестым.

На данный момент письмо спортсменов за честные выборы и против насилия подписали 2117 человек.
 
 
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Беларуский пловец и супруг главы Фонда спортивной солидарности Александры Герасимени Евгений Цуркин подписал письмо спортсменов за честные выборы и против...
 
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