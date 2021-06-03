В Беларуси появилась первая школа киберспортивных тренеров

Белорусская ассоциация компьютерного спорта при поддержке компании А1 и совместно с Высшей школой тренеров запустила уникальный проект по подготовке тренеров киберспортивных команд по Counter Strike: Global Offensive.

Семинедельный курс состоит из 54 академических часов занятий под руководством действующих тренеров киберспортивных организаций Nemiga Gaming и Pavaga Gaming, а также преподавателей Высшей школы тренеров Белорусского государственного университета физической культуры.

Базой курса стала методическая программа «Практические аспекты системы подготовки тренеров в киберспорте», составленная с учетом особенностей киберспорта и тех требований, которым должны соответствовать профессиональные киберспортсмены. Она включает лекции по семи дисциплинам: теории и методике физического воспитания, физиологии, нутрициологии, спортивной физиологии, спортивной психологии, педагогике, диетологии. И, разумеется, отдельное внимание уделяется особенностям игры Counter Strike: Global Offensive как киберспортивной дисциплины.

Открытие школы киберспортивных тренеров поможет Белорусской ассоциации компьютерного спорта решить главную проблему белорусского киберспорта – недостаток квалифицированных игроков и команд, способных представить Беларусь на уровне престижных международных турниров.

«Проект, который мы начинаем развивать, уникален не только для Беларуси, но и в масштабах всего СНГ. Сейчас тренерами обычно становятся завершившие свою карьеру игроки. У них есть огромный игровой опыт, но тренерская работа требует дополнительных знаний и подготовки. Высшая школа тренеров уже давно обучает специалистов для классического спорта, и многие из подходов и методик с тем же успехом можно применять в киберспорте, чтобы вывести качество подготовки тренеров и игроков на новый уровень», – прокомментировали в пресс-службе Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

Первые 15 слушателей курса уже приступили к занятиям. Лекции проходят в удаленном режиме через платформу Discord. В течение ближайших недель будущие тренеры получат необходимую теоретическую базу, научатся наблюдать за игрой и анализировать ее ход, а приобретенные знания и навыки попробуют закрепить на практике: в качестве подведения итогов каждый ученик подготовит свою команду к участию в финальном турнире.

Сотрудники организаций-членов Белорусской ассоциации компьютерного спорта смогут пройти обучение бесплатно.